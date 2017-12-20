Москва, 20 декабря, 2017, 21:28 — ИА Регнум. 20 декабря онлайн-магазин приложений App Store начал рекламировать приложение «Тейлор Свифт», которое является настоящей социальной сетью для поклонников популярной кантри-поп певицы из США.

Eva Rinaldi Тейлор Свифт

«Тейлор Свифт любит общаться с поклонниками», — такая надпись, выделенная жирным шрифтом, расположена на одной из рекламных страниц.

Далее создатели рекламы продолжают заманивать пользователей магазина и прямо пишут, что «она даже может пригласить их к себе домой» и не просто так, а на «секретное прослушивание нового альбома».

Приложение называется Taylor Swif: The Swift Life, разрабатывала его компания Glu Mobile. Авторы позиционируют его как среду для общения поклонников между собой и с самой певицей.

В тексте рекламы её создатели не устают намекать пользователям на то, что они могут получить возможность пообщаться с исполнительницей. Рекламщики дают совет — в этой соцсети можно продвигать пост при помощи некой функции Swiftsends.

«В этом случае есть большая вероятность того, что ваш пост увидит и прокомментирует сама Тейлор Свифт», — пишут они.

Напомним, Тейлор Свифт — исполнительница песен в жанре кантри-поп и актриса, её первый альбом вышел в 2006 году. Она снималась в сериале «C.S.I.: Место преступления» и таких фильмах как «Посвящённый», «Новенькая», «Лоракс» и «День святого Валентина».