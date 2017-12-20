Москва, 20 декабря, 2017, 21:03 — ИА Регнум. За последние две недели ситуация вокруг Горловки (ДНР) резко обострилась, рассказал глава администрации города Горловка Иван Приходько 20 декабря в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские артиллеристы

«Они (украинская армия — прим. ИА REGNUM ) воюют с собственным народом, — проинформировал он. — В последние две недели резко обострилась ситуация. Горловка подвергалась обстрелам. Были попадания рядом с детским садом. Стреляет тяжелая артиллерия. Подверглись обстрелу садик и амбулатория. Мы впервые были вынуждены перевести детей на дистанционное обучение. Закрыли два детских сада в связи с ухудшением ситуации. Двое раненых. Держим все подъезды открытыми, чтобы людям было, где укрыться в случае обстрела».

Напомним, что 18−19 декабря Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 13 раз, а по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики ударили 33 раза. ВСУ за минувшие сутки 13 раз нарушили режим тишины. Украинские снаряды упали на территории таких населённых пунктов, как Стаханов, Первомайск, Калиново, Фрунзе, Логвиново, Калиновка, Желобок, Веселогоровка, Голубовский, Лозовое, Нижнее Лозовое и Смелое.

Для обстрела школ, больниц и детских садов украинская армия использует мины калибра 82 мм и 120 мм, артиллерийские снаряды калибра 152 мм, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ и стрелковое оружие.

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