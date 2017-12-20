Москва, 20 декабря, 2017, 21:02 — ИА Регнум. «Газпром» 19 декабря установил абсолютный суточный рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье, поставив потребителям 640 млн кубометров голубого топлива, сообщили 20 декабря в пресс-службе компании.

Gazprom.ru «Газпром»

Отмечается, что этот показатель на 3,6 млн кубометров превышает предыдущее максимальное суточное значение, которое было зафиксировано 27 января 2017 года.

На состоявшемся сегодня заседании совета директоров «Газпрома» было отмечен беспрецедентный рост экспорта в 2017 году.

«В прошлом году «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья рекордный объём газа — 179,3 млрд кубометров. В этом году рост продолжился и уже 8 декабря прошлогодний рекорд был побит — экспорт составил 179,8 млрд кубометров газа», — сообщили в компании.

Ранее в «Газпроме» отмечали, что спрос на российский природный газ возрос, в частности, в странах, на которые ориентирован проект газопровода «Северный поток — 2».

Добыча газа «Газпомом» за период с 1 января по 15 декабря 2017 года, по предварительным данным составила 447,9 млрд кубометров, что на 13,4% больше показателя за аналогичный период 2016 года.