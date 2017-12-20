Вашингтон, 20 декабря, 2017, 21:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом прекратит оказывать финансовую помощь странам, которые проголосуют за резолюцию Генассамблеи ООН по статусу Иерусалима, передает Reuters.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Они берут сотни миллионов долларов и даже миллиарды долларов, а потом они голосуют против нас. Ну, мы посмотрим, кто как проголосует. Пусть они проголосуют против нас, тогда мы много сэкономим», — сообщил Трамп журналистам в Вашингтоне.

В четверг 21 декабря Генеральная Ассамблея ООН проведет чрезвычайную сессию, созванную по требованию мусульманских стран. Планируется принятие резолюции, осуждающей признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США.

Ранее Соединенные Штаты уже наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждавшую признание Иерусалима столицей еврейского государства. На предстоящем голосовании такой возможности у США не будет — однако и резолюции Генассамблеи имеют лишь «рекомендательный» характер.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о признании Иерусалима столицей Израиля со стороны США и предстоящем переносе в Иерусалим американского посольства из Тель-Авива.

Решение Белого дома вызвало критику со стороны мусульманских стран мира, представителей ООН, глав стран Евросоюза, папы римского Франциска и президента России Владимира Путина.

18 декабря Совбез ООН рассмотрел резолюцию, предложенную Египтом, осуждающую «односторонние действия» по признанию Иерусалима столицей еврейского государства. 14 стран-членов СБ ООН проголосовали за резолюцию, США наложили на документ вето.