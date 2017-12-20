Гюмри, Армения, 20 декабря, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Русский язык в Гюмри для многих, можно сказать, родной язык. Многие были воспитаны на русской культуре, на русском языке, на русских классиках. Об этом заявил сегодня, 20 декабря, посол России в Армении Иван Волынкин в ходе церемонии открытия во втором по величине городе Армении Российского центра науки и культуры.

rs.gov.ru Дети, которые посещают Российский центр науки и культуры в Гюмри

На церемонии открытия присутствовали заместитель руководителя Россотрудничества Алексей Фролов, директор Российского центра науки и культуры в Армении (Ереван) Сергей Рыбинский, губернатор Ширакской области Артур Хачатрян, мэр Гюмри Самвел Баласанян, сотрудники ряда министерств и ведомств двух стран.

По словам Волынкина, русский язык востребован, и изучать его необходимо.

«Овладеть им легче, чем другими языками, поскольку менталитет наших народов очень схож», — сказал российский посол.

Заместитель руководителя Россотрудничества Алексей Фролов выразил благодарность президенту Армении Сержу Саргсяну, МИД Армении, руководству Ширакской области и всем тем, кто оказал содействие в организации и открытии Российского центра науки и культуры.

«Наши страны связывает многовековая история добрососедства, а также экономических и культурных связей. Позиции России и Армении по большинству ключевых международных проблем совпадают или близки», — подчеркнул Фролов.

Он также отметил, что появление нового отделения в Гюмри даст начало новым историко-культурным и образовательным проектам, позволит жителям области обучаться посредством современных мультимедийных программ.

Филиал РЦНК в Гюмри стал вторым Российским центром науки и культуры в Армении. Первый был открыт в Ереване в 2009 году. Деятельность представительств Россотрудничества на территории Армении регулируется Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армении об учреждении и условиях деятельности культурно-информационных центров.

Деятельность Россотрудничества и его загранучреждений направлена на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России. В настоящее время «Россотрудничество» присутствует в 81 стране мира 96 представительствами: 72 российских центра науки и культуры в 62 странах, 24 представителя Агентства в составе посольств в 22 странах.