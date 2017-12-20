Воронеж, 20 декабря, 2017, 20:46 — ИА Регнум. Депутаты Воронежской гордумы проигнорировали мнение жителей Воронежа и утвердили Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период да 2020 года. Программа предусматривает, в частности, строительство автодороги — дублера улицы Ломоносова в границах особо охраняемой природной территории «Воронежская нагорная дубрава». Решение было принято 20 декабря на заседании гордумы.

Voronezh-city.ru Александр Гусев

В пресс-релизе Воронежской гордумы сообщается, что «программа представляет собой анализ текущего и перспективного развития автомобильных дорог и транспорта города. Одним из направлений развития транспортной инфраструктуры, что отражено в Генеральном плане, идет развитие магистральной улично-дорожной сети».

Причем, как утверждают сами депутаты, речь идет вовсе не о строительстве дороги, а о «концепции развития уличной дорожной сети Воронежа на ближайшие три, четыре года».

"А дальше будут поручения управлению экологии, председателю комиссии по экологии каким образом, и как реализовывать проект безболезненно для леса и для жителей. Это уже работа будущего», — заявил депутат Воронежской городской думы Олег Черкасов.

«Мы сегодня рекомендовали администрации города проект оставить в первоначальном виде. Все замечания, которые были высказаны на публичных слушаниях о негативных последствиях в части экологии, в том числе, и по Нагорной дубраве, все они будут предусмотрены уже в плане реализации этой программы, когда будут разрабатываться проекты самих дорог», — заявил другой депутат Иван Кандыбин.

Несмотря на то, что на публичных слушаниях 11 декабря обсуждение дороги-дублера улицы Ломоносова, строительство которой с недавних пор лоббируют в Воронеже, не выносилось отдельным вопросом — на слушаниях обсуждалась именно концепция развития транспортной инфраструктуры — основной темой стало именно строительство этой магистрали. И жители высказались четко против строительства дороги через «Нагорную Дубраву».

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Также четко еще в 2013 году тогда вице-губернатор Воронежской области, а ныне мэр Александр Гусев заявил: дубраве присвоен статус особо охраняемой зоны, а потому в любом случае дорога через эту территорию проходить не будет. Тогда же было принято решение о реконструкции улицы Ломоносова, на которую было выделено тогда 200 млн рублей. Сегодняшнее же решение думы выставило Гусева человеком, который способен солгать в глаза своим избирателям.

«В очередной раз, несмотря на протест со стороны горожан, депутаты-строители продолжают хищническую застройку города и уничтожение немногочисленных природных уголков. Хоть мэрия в указанном вопросе и поддерживала протесты жителей, так называемое строительное лобби, пользуясь большинством в городской думе, приняло решение проложить дорогу через Нагорную дубраву, уничтожив тем самым природный заповедник», — написал сегодня в социальной сети депутат гордумы Артем Рымарь, проголосовавший против утверждения программы.