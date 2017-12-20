Вашингтон, 20 декабря, 2017, 20:09 — ИА Регнум. Министерство финансов США включило в санкционный «список Магнитского» еще пять граждан России, среди которых глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщается 20 декабря на сайте Минфина США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

На сайте опубликовано дополнение, согласно которому под действие санкций кроме главы Чечни подпадают Аюб Катаев, Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешеня, чьи должности не указаны.

Предыдущее расширение «списка Магнитского» было опубликовано в январе 2017 года, включив в него главу следственного комитета Александра Бастрыкина, а также Андрея Лугового, Дмитрия Ковтуна, Станислава Гордиевского и Геннадия Плаксина.

Как сообщало ИА REGNUM, в США так называемый «закон Магнитского» был принят в декабре 2012 года. Он предусматривает персональные санкции в отношении граждан России, нарушающих, по мнению американских властей, права человека. В 2017 году «Акт Магнитского» был расширен на все государства, граждан которых Вашингтон считает причастными к нарушениям прав человека.