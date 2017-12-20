Псков, 20 декабря, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Проект реконструкции одной из старейших гостиниц Пскова — гостиницы «Октябрьской», построенной в 1938 году — поддержали сегодня, 20 декабря, на заседании совета по инвестициям под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, инвестор намерен провести полную реконструкцию здания гостиницы, преобразовав её в отель премиум-класса.

Okthotel.ru Гостиница «Октябрьская» в Пскове

Как отметил генеральный директор группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин, с момента постройки гостиница ни разу не ремонтировалась капитально. Здание расположено в центре города, но несмотря на это ужене отвечает современным представлениям о комфортном пребывании.

Предполагается, что после реконструкции в здании «Октябрьской» будет расположен современный отель класса «4+» со 120 номерами различных категорий — от стандартных до президентского люкса. Кроме того, здесь намерены оборудовать спа-центр, рестораны и бары, конференц-залы.

Проект реконструкции здания, которое включено в перечень объектов культурного наследия регионального значения, оценивается в 450 млн рублей. Инвестор намерен соблюсти все требования законодательства, а также сохранить архитектурный облик здания, проведя при этом масштабную реконструкцию всех сетей.

Лузин считает, что реконструкцию гостиницы возможно провести в рамках программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014−2020 годы». Врио главы региона Михаил Ведерников предложил инвестору ускорить работу над проектом, чтобы успеть к лету 2019 года, когда в Пскове будут проходить 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени.

По словам Ведерникова, если проект реконструкции не будет закончен, город потеряет порядка 144 существующих сегодня гостиничных номеров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, номерной фонд гостиниц Пскова в настоящее время составляет около 4 тысяч, но этого, как считают власти, недостаточно для того, чтобы в 2019 году разместить всех гостей Международных Ганзейских дней. Напомним, Псков станет вторым городом России, который примет международный фестиваль ганзейских городов. В 2018 году Международные Ганзейские дни пройдут в Ростоке (Германия).