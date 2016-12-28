У Покровской башни в Пскове открыли гостиничный комплекс

Псков, , 17:06 — REGNUM В Пскове сегодня, 28 декабря, открылся новый гостиничный комплекс «Покровский», который является частью проекта туристско-рекреационного кластера «Псковский». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, отель стал новой туристской доминантой Пскова.

Гостиничный комплекс на 92 места построен на месте бывшего психоневрологического диспансера у Покровской башни в Пскове. Инвестор благоустроил прилегающую территорию, а в самой башне обустроил новый выставочный зал — сейчас там размещена временная экспозиция Псковского археологического центра. На выставке представлены предметы, найденные во время раскопок на месте, где стоит гостиничный комплекс. Среди главных экспонатов — золотая монета и перстень с единорогом. Единорог стал символом отеля и появился на его логотипе.

По данным пресс-службы города Пскова, инвестор вложил в создание новой 4-звёздной гостиницы около 400 млн рублей, создано 100 новых рабочих мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псков готовит новые места для размещения туристов к 2019 году, когда планирует принять гостей 39-х Международных Ганзейских дней. На данный момент номерной фонд гостиниц города с учётом строящихся объектов составляет чуть более 4 тысяч с удаленностью до 50 км, но этого недостаточно.