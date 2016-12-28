Среда, 28 Декабря 2016 года
17:18:46 МСК

У Покровской башни в Пскове открыли гостиничный комплекс

Экономика
Отель на 92 места построен на месте бывшего психоневрологического диспансера

Псков, 28 Декабря 2016, 17:06 — REGNUM  В Пскове сегодня, 28 декабря, открылся новый гостиничный комплекс «Покровский», который является частью проекта туристско-рекреационного кластера «Псковский». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, отель стал новой туристской доминантой Пскова.

Гостиничный комплекс на 92 места построен на месте бывшего психоневрологического диспансера у Покровской башни в Пскове. Инвестор благоустроил прилегающую территорию, а в самой башне обустроил новый выставочный зал — сейчас там размещена временная экспозиция Псковского археологического центра. На выставке представлены предметы, найденные во время раскопок на месте, где стоит гостиничный комплекс. Среди главных экспонатов — золотая монета и перстень с единорогом. Единорог стал символом отеля и появился на его логотипе.

По данным пресс-службы города Пскова, инвестор вложил в создание новой 4-звёздной гостиницы около 400 млн рублей, создано 100 новых рабочих мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псков готовит новые места для размещения туристов к 2019 году, когда планирует принять гостей 39-х Международных Ганзейских дней. На данный момент номерной фонд гостиниц города с учётом строящихся объектов составляет чуть более 4 тысяч с удаленностью до 50 км, но этого недостаточно.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гостиничный бизнес
Главное сегодня
NB!
28.12.16
Претензии Польши к «Газпрому»: «Варшава может остаться ни с чем»
МоскваРоссия Газодобыча и транспортировка газа Экономика
NB!
28.12.16
Мария Захарова «ответила» на претензии ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMОткрытое письмо ИА REGNUM главе МИД России Сергею Лаврову
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«Город Дерибаса, Ахматовой, Ильфа, Утесова оказался под пятой национализма»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
28.12.16
Законопроект о реформировании банковской системы России внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
28.12.16
Саркис ЦатурянПолитэкономия Ближнего Востока: как США воевали с Китаем в 2016 году
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.12.16
Станислав СтремидловскийВатикан-2017: сто лет Фатиме, революция Трампа и оппозиция папе Франциску
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
28.12.16
Дмитрий ТёткинОскорбление родины как борьба со скукой
МоскваРоссия Литература Культура
NB!
28.12.16
Премьер Эстонии заверил Маккейна, что страна останется верным вассалом США
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
28.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMС 2019 года «реверсного» газа из ЕС для Украины не будет: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
28.12.16
СМИ: Пилоты Ту-154 усугубили ситуацию с неуборкой закрылков до критической
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
28.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Россия испытывает новый «точечный» препарат от рака
МоскваРоссия Онкологические заболевания Общество
NB!
28.12.16
В сети появились первые снимки новейшего китайского истребителя J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
28.12.16
New York Times: Глава РУСАДА заявила о сговоре в РФ в сфере допинга
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
28.12.16
Премьер-министр Японии: Мы больше никогда не будем вести войну
ВашингтонСША Американо-японские отношения Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевВнешняя политика Трампа должна строиться на реализме — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Депутаты на корпоративе у Порошенко устроили «шикарные драки» — СМИ
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клевету
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«2016-й — год выхода экономики России из пике» — эксперт
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
28.12.16
«Нефть стремится к $56»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
28.12.16
«Рубль готовится протестировать отметку 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное