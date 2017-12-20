Берлин, 20 декабря, 2017, 19:01 — ИА Регнум. Быстрое распространение ветровой энергии оказывает все большее влияние на энергетику ФРГ. В текущем году энергия ветра становится вторым по значимости источником электроэнергии после лигнита (бурого угля), сообщают в Институте систем солнечной энергии Фраунгофера. Ветроэнергетика впервые опередила по показателям каменный уголь и ядерную энергию, которые теперь спустились на третью и четвертую позиции в германской энергетике.

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«Преимущество ветровой энергии настолько велико, что с ней уже вряд ли что-либо сравнится», — подчеркнул профессор Института Фраунгофера Бруно Бюргер. По состоянию на 18 декабря роторы на суше и на море сгенерировали в совокупности 97 тераватт-часов электроэнергии, в то время как каменный уголь смог обеспечить лишь 81 тераватт-час, а ядерная энергия — 69. По данным Института, лишь показатели лигнита остаются выше — на уровне порядка 130 тераватт-часов.

Напомним, что Германия сознательно отказалась от развития ядерной энергетики и к 2020 году все ядерные реакторы должны быть остановлены.

Развитие — это благословение и одновременно проклятие для немецкой энергетики, считают эксперты. С одной стороны, уровень выбросов CO 2 на немецких электростанциях в этом году заметно снизился, прежде всего, благодаря тому, что использование каменного угля сократилось примерно на 16%. При этом поток ветровой энергии более чем компенсирует отрицательную динамику ядерную энергетики.

С другой стороны, европейский энергетический рынок, как и немецкая энергосистема в целом, изо всех сил пытается поглотить растущее количество поступающей ветровой энергии: при возникновении сильного ветра на севере цены на электроэнергию на фондовом рынке сильно падают. После чего операторы электростанции отключают подачу электроэнергии с обычных заводов в южной Германии и Австрии, поскольку их производство уже не является прибыльным в данной фазе.

В то же время, сами энергосети часто оказываются неспособными перенаправить избыток электричества с севера на юг. В условиях сильных штормов и плохих погодных условий роторы иногда и вовсе выключаются.

В 2016 году сетевые операторы затратили порядка 800 миллионов евро на перераспределение электроэнергии. А еще год назад эта сумма составила 1 миллиард евро. Цифры за 2017 год еще недоступны широкой общественности, сообщает пресс-секретарь оператора системы передачи TenneT. Однако известно, что уже построены новые линии электропередачи, предназначенные для ограничения таких затрат и позволяющие транспортировать больше электроэнергии от производителей на севере к ее потребителям на юге.

В целом, доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии в этом году увеличилась, и, по словам Бюргера, их чистая доля на 2017 год составляет около 38% (по сравнению с 33% в 2016 году). Из них на ветроэнергетику приходится 18%, на биомассу — порядка 9%, на солнечную энергию приходится 7% и на гидроэнергетику — 4%.

Кроме всего прочего, производство ветровой энергии в последнее время стало намного дешевле. Ее покупатели больше не обременены дополнительными платежами за электроэнергию. Поэтому ожидаются более высокие темпы расширения в отрасли.

Первые операторы объектов в открытом море на данный момент не требуют больше субсидий на произведенную электроэнергию, однако они остаются зависимыми от благоприятных погодных, а также правовых условий, например, для подключения к сетям.

И тем не менее, в ближайшие годы эксперты ожидают значительного сокращения использования энергии ветра на суше и в открытом море. Федеральное правительство превратило систему субсидий из фиксированного вознаграждения за каждую построенную ветряную турбину в конкурентную тендерную систему. И это на данный момент позволяет строго контролировать производство ветровой энергии.