Мосул, Ирак, 20 декабря, 2017, 18:38 — ИА Регнум. В ходе штурма иракского города Мосул силами коалиции во главе с США погибло более девяти тысяч человек, сообщает 20 декабря агентство Associated Press.

The U.S. Army Жители Мосула

По информации агентства, упоминающего сообщения местных волонтеров и работников городских моргов, более трех тысяч жителей Мосула погибли от ударов авиации коалиции, ещё три тысячи были убиты террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а остальные погибли в ходе городских боёв.

Агентство отмечает, что коалиция во главе с США и власти Ирака не признают этих данных о числе погибших жителей Мосула.

Как сообщало ИА REGNUM, бои по освобождению Мосула от отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжались почти четыре месяца — с 24 марта 2016 года по 10 июля 2017 года. В ходе них авиация коалиции неоднократно наносила массированные авиаудары по городским кварталам.

Количество жертв среди мирного населения города и боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не установлено.

15 июля 2017 года правительство Ирака провело в Багдаде военный парад в честь освобождения Мосула.