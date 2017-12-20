Москва, 20 декабря, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина в президенты сможет стать эффективной платформой для его избирательной кампании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил профессор Национального Исследовательского Университета — Высшей Школы Экономики (НИУ ВШЭ), политолог Олег Матвейчев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В инициативной группе находятся люди, которые в своих отраслях — великие хирурги, медики, выдающиеся представители IT-индустрии, науки, спорта, культурные деятели. В группе представлены разные интересные представительные лица. И людей, которые могли бы вызвать аллергию, я ни одного не замечал», — заявил Матвейчев.

Эксперт подчеркнул, что такие члены инициативной группы, как ректор МГУ Владимир Садовничий, исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, олимпийский чемпион Александр Карелин, врач Лео Бокерия — заметные и уважаемые с своих областях люди, которые всегда участвовали в выдвижении президента и входили в круг его доверенных лиц.

При этом политолог указал, что большую роль в создании привлекательного образа президента сыграет и привлечение новых представителей российского спорта, науки и высоких технологий. Среди них, например, шахматист Сергей Карякин и сооснователь лидера отечественной IT-отрасли «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, отметил Матвейчев.

Ранее сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофеева сообщила о том, что данный инициативная группа уже занимается подготовкой заседания большого оргкомитета по выдвижению Путина на выборы президента России. Само заседание инициативной группы состоится 26 декабря 2017 года на ВДНХ.