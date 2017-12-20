Москва, 20 декабря, 2017, 17:13 — ИА Регнум. В инициативную группу по выдвижению действующего президента России Владимира Путина на выборы главы государства входят люди, лично знакомые с национальным лидером и пользующиеся его доверием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я думаю, что критерий, по которому сформирована инициативная группа, заявлен — это личное знакомство с президентом. Думаю, так и есть. Возможно, есть какие-то другие критерии, но они непубличны, и мы не можем о них судить», — заявил Орлов.

По его мнению, такой круг доверенных людей сформирует костяк этой инициативной группы, которая послужит инструментом для перезагрузки системы общественной поддержки Путина.

«(Эта работа) состоит из нескольких этапов. Первый — это в узком смысле инициативное группа, это от 600 до 1 тыс. человек. Туда войдут, на мой взгляд, прежде всего представители тех организаций, сообществ и партий, где выступал президент: это съезды добровольческих организаций, «Единая Россия», ОНФ и представители нашей «консервативной» промышленности, где он, собственно, и заявил о своём выдвижении на пост президента», — полагает политолог.

«Из этих сообществ вместе с деятелями культуры и спортсменами и будет формироваться эта группа. Но эта группа — лишь основа коалиции в поддержку президента, которая, естественно, будет более широкой. И уже эта коалиция постепенно перезагрузит «Путинское большинство», которое является социальной основой политики Путина и курса Путина», — подчеркнул Орлов.

19 декабря состоялось совещание оргкомитета инициативной группы, в котором приняли участие ректор МГУ Владимир Садовничий, исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России»Андрей Турчак, врач Лео Бокерия, олимпийский чемпион Александр Карелин и другие лица.

По словам сопредседателя Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольги Тимофеевой, данный состав оргкомитета занимается подготовкой заседания большого оргкомитета по выдвижению Путина на выборы президента России. Само заседание инициативной группы по выдвижению Путина состоится 26 декабря 2017 года на ВДНХ.