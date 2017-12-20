Брюссель, 20 декабря, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Великобритания окончательно покинет Евросоюз до конца 2020 года — крайней датой «окончательного Brexit» названо 1 января 2021 года, передает Reuters.

Petr Kratochvil Брексит

Представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции для журналистов сообщил, что Брюссель считает «логичным» окончание переходного периода в 2020 году.

По словам Барнье, окончательный выход Соединенного Королевства из ЕС до 1 января 2021 года позволит Евросоюзу избежать осложнений в бюджетном периоде 2021—2027 годов.

Согласно намерениям чиновников Евросоюза, в течение переходного периода Великобритания сохранит место в ряде институтов ЕС и будет иметь право участия в «некоторых совещаниях» без права голоса.

Кроме того, Великобритания все время переходного периода будет оставаться в общей экономической системе ЕС.

«Британия сохранит все преимущества, а также все обязательства на едином рынке, в сфере таможенной и общей политики», — пояснил Барнье.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий раунд переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза был охарактеризован чиновниками ЕС как конструктивный провал, однако по его итогам было заключено джентльменское соглашение между Лондоном и Брюсселем.

Чиновники Евросоюза обещают вернуться к переговорам с Лондоном по конкретным вопросам, в том числе о «компенсации» Великобритании за выход из ЕС, уже в начале 2018 года.