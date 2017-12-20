Москва, 20 декабря, 2017, 19:51 — ИА Регнум. В рамках сотрудничества с Национальной электронной детской библиотекой, ИА REGNUM знакомит читателей с архивами библиотеки и значимыми событиями в мире детской литературы. В этот раз агентство публикует первую часть архивов, посвящённых Самуилу Маршаку.

Национальная Электронная Детская Библиотека Самуил Маршак в НЭДБ

Семейный архив писателя Маршак — учащийся Петербургской гимназии

О детском писателе рассказывает ведущий библиограф отдела рекомендательной библиографии Российской государственной детской библиотеки Кирилл Захаров:

«В этом году отмечают столетие Октябрьской революции, выпускают книги, проводят выставки, посвященные этому событию. Но Российская государственная детская библиотека обращает внимание на совсем другую революцию — в детской литературе. Она не была социальной или политической, но не заметить ее последствий невозможно. У революции этой есть имя — Самуил Маршак.

Семейный архив писателя Самуил Маршак, 1912 год

Следить за биографией Маршака интересно, кого-то даже может удивить, что маститый литератор, которого все привыкли представлять работающим за письменным столом, тоже был когда-то маленьким мальчиком. Отец Маршака был мастером-техником мыловаренного завода. Казалось бы, профессия, далекая от литературы. Однако родители были людьми образованными и любящими, а творческие способности детей в семье всячески поощрялись. Малоизвестен тот факт, что не только Самуил Маршак, но и его младший брат Илья и сестра Лия стали известными писателями. Семья часто переезжала, потому что, как вспоминал позднее поэт, «…работа на мелких кустарных заводишках не удовлетворяла одаренного человека, который самоучкой постиг основы химии и непрестанно занимался различными опытами. В поисках лучшего применения своих сил и знаний отец со всей семьей переезжал из города в город». Конечно же, Самуилу передались трудолюбие, неутомимое искательство и оптимизм отца — без этого он не стал бы тем Маршаком, которого все знают. Фотографии из семейного архива предоставлены наследниками С.Я. Маршака.

В 1902 году произошла встреча, сыгравшая огромную роль в судьбе Маршака. «Случайно во время летних каникул я познакомился в Петербурге с известным критиком Владимиром Васильевичем Стасовым». Стасов стал для Маршака «дедушкой» — так Самуил называл его в письмах. По ходатайству критика мальчика перевели в петербургскую гимназию. В дальнейшем Стасов, Горький и Шаляпин принимают деятельное участие в судьбе юноши, помогают с первыми публикациями. Молодой Маршак активно печатается, а позднее, в 1911 году, уже в качестве корреспондента, путешествует по Ближнему Востоку. Здесь он познакомился с Софьей Мильвидской, будущей женой. В 1912 году супруги уезжают в Англию — учиться в Лондонском университете.

Семейный архив писателя Маршак в 1909 году

Английским «приключениям» Маршака посвящены фотографии, рисунки, приведены самые знаменитые английские детские стихи, песенки и потешки из книги «Mother Goose Rhymes», которые поэт переводил многие годы. Иногда он делал десятки вариантов перевода того или иного стихотворения, стремясь «верно выразить мысль и чувство». Маршак переводил Шекспира и Бернса, Байрона и Вордсфорта, Киплинга и многих, многих других авторов, но больше всего любил именно Блейка — этого сумрачного английского гения, создавшего загадочные, мистические стихи. Томик Блейка сопровождал Маршака всю жизнь, а в архиве переводы из Блейка занимают самую обширную папку.

Семейный архив писателя Самуил Маршак в квартире на Бресфорд Роуд, 1912 год

Читайте продолжение в следующем выпуске.