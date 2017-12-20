Москва, 20 декабря, 2017, 16:29 — ИА Регнум. Татария пошла «на эскалацию» с федеральным центром, что привело не только к снижению позиций республики в рейтинге эффективности региональной власти, но и «достаточно жёсткой реакции» со стороны Кремля. Это «хороший пример для всех, кто пытается бросить публичный вызов или действовать как-то агрессивно». Федеральные ведомства и «лично премьер-министр Дмитрий Медведев» продолжат «политику по ограничению возможностей влияния элиты Татарстана на федеральные решения». Такое мнение высказали эксперты сегодня, 20 декабря, на заседании экспертного клуба «Регион», посвященном эффективности региональных властей в 2017 году. Заседание прошло в пресс-центре ИА REGNUM.

PetarM Флаг руководителя Татарии

На ситуации в Татарии акцентировали внимание несколько экспертов. Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Башкирии Дмитрий Михайличенко отметил, что в рейтинге АПЭК (Агентства политических и экономических коммуникаций) Татария потеряла сразу несколько позиций, «подравнявшись» с Башкирией. На это повлияли взаимоотношения с федеральным центром, в том числе наиболее ярко это проявилось в позиции регионов по языковому вопросу.

«Я бы её так обозначил: дихотомия Башкортостан — Татарстан, политика в контексте языкового вопроса. Мы видим, что в рейтинге позиции Башкирии и Татарстана подравнялись. Это вызвано разной стратегией, разными параметрами взаимоотношения с федеральным центром. Татарстан сделал ставку на некое обострение, отстаивание своей субъектности и, как видим, оказался в несколько невыгодном положении», — констатировал Дмитрий Михайличенко.

«Я даже бы сказал на эскалацию», — отреагировал генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов.

«На эскалацию, да. Тут и федеральный договор, и национальные языки. А Башкортостан выбрал стратегию «хорошиста», стратегию проводника федерального центра и, в общем-то, остался при своём», — считает Михайличенко.

Напомним, 2017 год в Татарии прошёл под эгидой завершения действия договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, который не был пролонгирован. Кроме того, из важных тем в республике, которые всколыхнули общественность, можно назвать языковой вопрос. В результате прокурорских проверок в школах региона, проведённых по поручению президента Владимира Путина, изучение родных и государственных языков перешло в факультативную форму. Прокуратура Татарии подтвердила, что в республике нарушались права на выбор родного языка. На сегодня свыше 115 тыс. родителей вместо ранее обязательного татарского языка выбрали для изучения своими детьми русский.

Советский плакат, 1935 г Изучаем татарский язык

Помимо языкового конфликта, большое напряжение создаёт банковский кризис, продолжил политолог Максим Жаров. Напомним, в 2017 году пять банков в Татарии лишились лицензии и были признаны банкротами, а ещё один попал под санацию.

«В Татарстане ситуация не столько с конфликтом с федеральным центром по языковой проблеме. Там очень серьезный банковский кризис. Как мне кажется, это куда более весомый фактор дестабилизации элит, потому что банки, которые исчезают, очень тесно связаны с местными элитами. Это достаточно серьёзный вызов, в том числе и для федерального центра. Аккуратность, с которой федеральный центр сейчас выстраивает свои взаимоотношения с республикой, говорит о том, что проблемы осознаются», — отметил Жаров.

Тему подхватил Дмитрий Орлов, напомнив, что взаимоотношения с федеральным центром — «дорога двусторонняя», по которой должны «двигаться оба игрока»:

«И если один из игроков — в данном случае крупный регион, Татарстан, — идёт по пути эскалации, естественно, он получит достаточно жёсткую реакцию. Мы это наблюдали. И реакцию как высказывание в лице премьер-министра Медведева, в действиях целого ряда регулирующих инстанций и, наконец, затем в тех претензиях, которая прокуратура предъявила к регулированию и вообще к тому, как решается вопрос с национальным языком в Татарстане. И сделано это было по прямому указанию президента Владимира Путина».

Сказалось и то, что в 2016—2017 годах Татария позволяла себе «неадекватные претензии с точки зрения особого статуса» региона.

«Он когда-то получил этот квазиособый статус в условиях ослабления единства Федерации. Но ясно, что это не может быть вечно. И в условиях сильной Федерации ставить данный вопрос — значит наталкиваться на жёсткое сопротивление. Удивительно, что татарская элита, которая всегда отличалась адекватностью, не поняла этого. И я думаю, что по совокупности причин можно оценить действия части руководства Татарстана и татарской элиты во второй половине 2016 года как недальновидные, а отчасти даже и неадекватные. Следствием стала жёсткая реакция федерального центра. И на особые субвенции, трансферты в ответ на демонстрируемую эффективность, на которую раньше Татарстан как мощный лоббист рассчитывал, теперь может определённо не рассчитывать. Это первое.

Второе. Это столкновение происходило на фоне ухудшающейся финансово-экономической ситуации в Татарстане и, прежде всего, ситуации в банковском секторе. И эта ситуация нам отчётливо показывает: надо заниматься собственным регионом», — делает вывод Дмитрий Орлов.

Генеральный директор АПЭК обратил внимание на то, что в условиях экономических сложностей, в том числе с пополнением доходной части федеральной бюджета, «регионы с худшим экономическим положением понимали суть тех мер, которые предлагает федеральный центр», «воспринимали, реагировали».

«Татарстан пошёл по другому пути. Это его право. И мы видим, как изменилось отношение к элите Татарстана. Как изменились по масштабу и характеру финансовые потоки, которые возвращались в Татарстан из федерального центра. И как вообще изменился регион за эти всего лишь полтора года», — обратил внимание Орлов.

По его мнению, Татария — «яркий пример того, каким образом в рамках существующей системы, системы норм, правил, взаимоотношений, практик переговорных», «что логично предпринимать, а что предпринимать нелогично»:

«Уверен, что пример Татарстана — хороший пример для всех, кто пытается бросить публичный вызов или действовать как-то агрессивно. И некоторые вещи, которые сделал Минниханов в конце прошлого года, это не компенсируют… Федеральные ведомства и лично Медведев будут вести политику ограничения влияния элиты Татарстана на федеральные решения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2017 год в рейтинге эффективности региональной власти Татария опустилась со второго на девятое место. В рейтинге при оценке среднего балла также уточняется, что Татария стала «лидером спада в соответствии с этим подходом и единственным регионом, где изменение среднего балла оказалось более — 0,05».

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