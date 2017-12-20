Кишинёв, 20 декабря, 2017, 16:17 — ИА Регнум. «Отзыв посла Молдавии в России — это не провокация молдавской власти против президента Игоря Додона и Партии социалистов. Отзыв посла Молдавии — это результат провальной политики Додона и ПСРМ», — заявил председатель молдавского общественного совета «За свободную родину» Игорь Тулянцев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Игорь Додон

Отзыв посла, по его словам, — это «даже не пощечина, а небольшой подзатыльник так называемой оппозиции, которая получила квоту на посольство Молдавии в РФ в результате неких договоренностей с властью».

«Это еще одно подтверждение того, что «договорные матчи» всегда заканчиваются плохо для тех, кто готов обменять реальную борьбу за правду, за свободу, за достойную жизнь населения на хорошую зарплату и комфортные условия лично для себя. Будущего у таких персонажей нет и не может быть. Ни в политике, ни в спорте, ни где-нибудь еще. Они всегда будут получать оплеухи от своего сюзерена», — подчеркнул Тулянцев.

Напомним, 18 декабря МИД Молдавии отозвало «на неопределенный срок» для консультаций своего посла в России. По данным молдавского внешнеполитического ведомства, это решение было принято в связи со «случаями преследования и запугивания властями России официальных лиц и политических деятелей Молдавии». Речь идет об объявлении Россией в розыск фактического руководителя Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка по обвинению в подготовке заказных убийств.

Отметим, что Негуца является ближайшим соратником президента страны Игоря Додона и отвечает за его связи с российскими «партнерами». Он был назначен на договоренность в результате договоренности между Додоном и властями Молдавии, с которыми он сотрудничает по целому ряду вопросов, включая голосование социалистов и демократов за переход к смешанной избирательной системе, которая поможет Плахотнюку сохранить власть после выборов 2018 года.

Сам Додон возмущен решением об отзыве посла, заявив, что это «фактически означает понижение на неопределенный срок уровня дипломатических отношений с главным стратегическим партнером — России».