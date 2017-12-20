Вашингтон, 20 декабря, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Запасы криптовалюты братьев Тайлера и Кэмерона Уинклвоссов оцениваются более чем в $1 млрд. Несмотря на то, что биткоин растет в цене, братья не намерены распродавать криптовалюту, сообщает The New York Times.

لرن روت Bitcoin

Уинклвоссы заявили, что могут рассмотреть вопрос о продаже биткоинов тогда, когда общая капитализация криптовалюты сравняется со стоимостью мирового запаса золота. Речь идет о сумме в $8 трлн, тогда как на сегодняшний день все биткоины стоят не более $300 млрд.

В пересчете на одну единицу стоимость криптовалюты, по условию Уинклвоссов, должна достигнуть примерно $450 тыс.

Стать биткоиновыми миллиардерами братьям позволил судебный процесс с основателем Facebook Марком Цукербергом. В 2008 году Уинклвоссам удалось отсудить у него $65 млн за идею соцсети.

По словам Кэмерона Уинклвосса, взять полагающуюся им компенсацию акциями Facebook они отказались, потребовав живые деньги. В дальнейшем часть суммы они потратили на биткоины, тогда криптовалюта обошлась им не более $10 за единицу.

Напомним, 16 декабря курс биткоина преодолел отметки в $18 тыс. и $19 тыс. 19 декабря биткоин преодолел планку в $20 тыс., однако 20 декабря курс криптовалюты упал на 15% и составил немногим более $17 тыс.