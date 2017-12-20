Лос-Анджелес, США, 20 декабря, 2017, 15:06 — ИА Регнум. В сеть выложили трейлер остросюжетного криминального боевика «Солдат», главную роль в котором исполнил Бенисио дель Торо, на большие экраны фильм должен выйти в июле 2018 года, ролик был опубликован 19 декабря на Yutube-канале New Trailer Buzz.

Х/ф «Солдат», реж. Бенисио дель Торо, США, 2018

Трейлер с первых же секунд начинает воздействовать на зрителя своим нагнетающим звуковым рядом. Сразу становится понятно, что будущая картина будет рассказывать о суровых военных профессионалах и темных делах.

Согласно синопсису фильма, на границе между Мексикой и США началось очередное обострение из-за того, что картели начали переправлять через границу террористов. Агент ФБР Мэтт Грэвер вынужден вновь начать сотрудничать с меркантильным парнем по имени Алехандро.

Сценарий к будущей картине написал Тейлор Шеридан, известный зрителям по фильму «Любой ценой» (2016) и сериалу «Сыны анархии». В роли режиссера выступил Стефано Соллима («Субура», «Все копы — ублюдки» и сериал «Гоморра»).

Напомним, фильм «Солдат» является продолжением картины «Убийца», которая вышла в 2015 году. В картине также снимается актриса Изабела Монер. Интересный факт — для участия в съемках она остригла волосы, а сам процесс стрижки записала на видео и выложила на Youtube.