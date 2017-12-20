Москва, 20 декабря, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, предлагающий не взимать с граждан и индивидуальных предпринимателей некоторые налоги, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря. Закон заработает с 1 января 2018 года и распространится на ранее возникшие правоотношения.

Питер Брейгель Младший. Выплата десятины.1615

Провести налоговую амнистию для граждан РФ ранее поручил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции с журналистами 14 декабря. В связи с этим законопроект предлагает с 1 января 2018 года простить гражданам РФ долги по имущественным налогам, которые появились у них до 2015 года. Такие задолженности граждан будут списаны.

На ликвидацию долгов смогут рассчитывать и индивидуальные предприниматели (ИП). Так, те из них, у кого на 1 января 2017 года образовались долги по страховым взносам, смогут их не уплачивать.

Налоговые органы по месту жительства получат право решать, какие долги признавать безнадежными и списывать.

Такую поправку в Налоговый кодекс профильный комитет Госдумы по бюджету и налогами поддержал накануне. В связи с нехваткой времени на полноценное рассмотрение инициативы, профильный комитет принял решение добавить норму в законопроект, прописывающий изменение по налогообложению контролируемых иностранных компаний.