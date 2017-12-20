Москва, 20 декабря, 2017, 12:38 — ИА Регнум. Еще один законопроект о списании долгов граждан по налогам внесли в Госдуму внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

Предлагается признать безнадежными к взысканию и списать недоимку по налогу на доходы физических лиц в части полученных доходов в виде материальной выгоды, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу и транспортному налогу, образовавшуюся у физических лиц по состоянию на 1 января 2017 года, а также связанные с такой недоимкой пени и штрафы.

Также предлагается признать безнадежными к взысканию и списать недоимки по налогам (сборам) и страховым взносам, пени и штрафы в отношении индивидуальных предпринимателей, если такие лица прекратили деятельность либо не получили доход в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих принятию предлагаемых норм.

На сегодняшний день у населения сформировалась значительная налоговая задолженность, которая копилась много лет из-за несовершенства налоговой системы. Общий объем задолженности оценивается в размере порядка 41 млрд рублей, отмечают авторы.

Вместе с тем Госдума во втором чтении обсудит правительственный законопроект, позволяющий простить гражданам безнадежные долги по налогам. С 1 января 2018 года долги граждан РФ по имущественным налогам, которые образовались на начало 2015 года, будут считаться безнадежными. Таким образом, они будут списаны и гражданам не придется их уплачивать. Ранее поручение о такой налоговой амнистии дал президент РФ Владимир Путин.

Нововведение также коснется и индивидуальных предпринимателей. Для них будет списана задолженность по страховым взносам, которая образовалась на 1 января 2017 года.