Нижний Новгород, 20 декабря, 2017, 11:40 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила на 1 декабря 2017 года 204 млн рублей. Это на 6,9% больше по сравнению с данными на 1 ноября. Долги нарастили семь регионов из 14. Соответствующую информацию опубликовал Росстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На 1 декабря долги по зарплате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Общая сумма задолженности в Поволжье составила 204 млн рублей. Более половины долгов по зарплате приходится на четыре региона: Самарскую область (40,4 млн рублей), Чувашию (23,8 млн рублей), Пермский край (20 млн рублей) и Кировскую область (19,6 млн рублей).

Далее идут Удмуртия (16,4 млн рублей), Оренбуржье (14,2 млн рублей), Саратовская область (14 млн рублей), Нижегородская область (13,2 млн рублей), Марий Эл (12,3 млн рублей) и Татария (12,2 млн рублей). Минимальная задолженность по заработной плате сложилась в Башкирии (3,6 млн рублей), Мордовии (4,2 млн рублей), Пензенской области (5 млн рублей) и Ульяновской области (5,1 млн рублей).

В семи регионах за месяц зафиксирован рост долгов по зарплате, наибольший — в Марий Эл (в 6,5 раза). В Башкирии зарплатные долги выросли на 37,9%, в Чувашии — на 27,6%, Саратовской области — на 19%, Нижегородской области — на 13%, Удмуртии — на 5%, Кировской области — на 0,3%. На прежнем уровне осталась задолженность в Мордовии и Пензенской области.

Более всего объём долгов по зарплате уменьшился в Ульяновской области (-25%) и Пермском крае (-15,1%).