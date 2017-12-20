Москва, 20 декабря, 2017, 11:09 — ИА Регнум. На итоговом «Форуме действий» Общероссийского народного фронта президенту Владимиру Путину рассказали об итогах мониторинга программы благоустройства городской среды, сообщает пресс-служба Кремля. Было отмечено, что «фронтовики» «прошагали ножками» 7,5 тыс. дворов, а с помощью активистов «сделали практически 2,8 тыс. дворов». Об этом президенту рассказала координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина.

Onf.ru Светлана Калинина рассказывает президенту Владимиру Путину об итогах мониторинга программы благоустройства городской среды

Говоря о реализации проекта, она констатировала, что «чиновники не могли слушать жителей, жители не могли к ним достучаться». Светлана Калинина привела два резонансных примера. Рассказала об инициативном мальчике из Твери, желающем благоустроить свой двор.

«Мальчик сам провел собрание, он прочитал наши брошюры и сам всё сделал. Что самое обидное, чиновники ему сказали, что он неправильно собрал документы, но он хотел это сделать, и это очень похвально», — сказала Калинина, подчеркнув ранее, что «до слез обидно».

И заверила, что ему помогли оформить пакет документов. Ещё одна «не очень радостная ситуация» отмечена в Чувашии, в городе Цивильске.

«Мальчик застрял уже на новой площадке, и мы его спасали всем миром. Его просто затянуло глиной. Вот эта новая площадка — брошенные деньги. Поэтому мы сейчас еще особое внимание обращаем на качество этих работ.

Но самое страшное было другое, когда мэр Цивильска «проснулся» через три дня после наших этих публикаций и сказал: «Это активисты ОНФ мальчика специально туда засунули, в эту яму, практически закопали ему ноги и потом решили вытаскивать». Папу этого мальчика начали «прессовать» и вообще пригрозили уволить с работы», — отметила Светлана Калинина, подчеркнув, что «не дали его в обиду».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре скандалом обернулись работы по благоустройству одного из дворов в Цивильске: через три дня после церемонии открытия на детской площадке засосало в грязь школьника, который захотел покататься на качелях, но не смог преодолеть полосу грязевых препятствий. Так несчастный ребёнок простоял, по словам активистов ОНФ, 20 минут — пока его не спас вышедший в болотных сапогах отец. В ходе разбирательств выяснилось, что чиновники «захотели сделать двор ещё лучше и решили завезти чернозём и торф, чтобы сформировать газоны и оформить зелёную территорию». Но после первых же дождей всё это превратилось в полуболотистое месиво.

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Глава администрации Цивильского района Андрей Павлов в одном из интервью высказал мнение, что «это какая-то сфабрикованная вещь», и «ребёнок не мог так». В региональном штабе ОНФ опровержение Павлова вызвали «глупым». К делу подключились правоохранительные органы, которые нашли ответственных за скандал. Республиканская прокуратура внесла представление в адрес и.о. главы администрации Цивильска и подрядчика, а на руководителя строительной фирмы заведено дело об административном правонарушении.

Отметим, что перед выступлением на «Форуме действий» Владимир Путин посетил интерактивную презентацию площадки «Территория ОНФ» и ознакомился с результатами реализации ряда проектов. Выступая перед участниками «Форума действий», президент напомнил, что «главное предназначение Народного фронта — помогать людям, отстаивать правду и справедливость, защищать наших людей».

«Не случайно, сейчас я тоже только об этом вспоминал, сама идея Народного фронта родилась в Волгограде, в городе, который во время Великой Отечественной войны насмерть стоял за интересы, когда солдаты наши умирали во имя своих семей, во имя нашего будущего. И сегодня, конечно, мы живём в мирных условиях, но вами выбраны очень правильные и нужные направления в защите интересов людей.

Это известные проекты, которыми вы занимаетесь, — это общественный контроль в сфере госзакупок, здравоохранении, образовании, это защита экологии и обустройство территорий, это дороги, то есть инфраструктура.

Главное — эти и другие инициативы приносят ощутимые, конкретные результаты для наших людей. И очень важно, что они достигнуты тысячами неравнодушных, деятельных людей из всех регионов страны. У вас это очень здорово получается. Я вас поздравляю! Вы — молодцы! Спасибо вам большое!», — сказал, в частности, глава государства.