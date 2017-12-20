Путину рассказали о «не очень радостной ситуации» в Чувашии и Твери
Москва, 20 декабря, 2017, 11:09 — ИА Регнум. На итоговом «Форуме действий» Общероссийского народного фронта президенту Владимиру Путину рассказали об итогах мониторинга программы благоустройства городской среды, сообщает пресс-служба Кремля. Было отмечено, что «фронтовики» «прошагали ножками» 7,5 тыс. дворов, а с помощью активистов «сделали практически 2,8 тыс. дворов». Об этом президенту рассказала координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина.
Говоря о реализации проекта, она констатировала, что «чиновники не могли слушать жителей, жители не могли к ним достучаться». Светлана Калинина привела два резонансных примера. Рассказала об инициативном мальчике из Твери, желающем благоустроить свой двор.
«Мальчик сам провел собрание, он прочитал наши брошюры и сам всё сделал. Что самое обидное, чиновники ему сказали, что он неправильно собрал документы, но он хотел это сделать, и это очень похвально», — сказала Калинина, подчеркнув ранее, что «до слез обидно».
И заверила, что ему помогли оформить пакет документов. Ещё одна «не очень радостная ситуация» отмечена в Чувашии, в городе Цивильске.
«Мальчик застрял уже на новой площадке, и мы его спасали всем миром. Его просто затянуло глиной. Вот эта новая площадка — брошенные деньги. Поэтому мы сейчас еще особое внимание обращаем на качество этих работ.
Но самое страшное было другое, когда мэр Цивильска «проснулся» через три дня после наших этих публикаций и сказал: «Это активисты ОНФ мальчика специально туда засунули, в эту яму, практически закопали ему ноги и потом решили вытаскивать». Папу этого мальчика начали «прессовать» и вообще пригрозили уволить с работы», — отметила Светлана Калинина, подчеркнув, что «не дали его в обиду».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре скандалом обернулись работы по благоустройству одного из дворов в Цивильске: через три дня после церемонии открытия на детской площадке засосало в грязь школьника, который захотел покататься на качелях, но не смог преодолеть полосу грязевых препятствий. Так несчастный ребёнок простоял, по словам активистов ОНФ, 20 минут — пока его не спас вышедший в болотных сапогах отец. В ходе разбирательств выяснилось, что чиновники «захотели сделать двор ещё лучше и решили завезти чернозём и торф, чтобы сформировать газоны и оформить зелёную территорию». Но после первых же дождей всё это превратилось в полуболотистое месиво.
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Глава администрации Цивильского района Андрей Павлов в одном из интервью высказал мнение, что «это какая-то сфабрикованная вещь», и «ребёнок не мог так». В региональном штабе ОНФ опровержение Павлова вызвали «глупым». К делу подключились правоохранительные органы, которые нашли ответственных за скандал. Республиканская прокуратура внесла представление в адрес и.о. главы администрации Цивильска и подрядчика, а на руководителя строительной фирмы заведено дело об административном правонарушении.
Отметим, что перед выступлением на «Форуме действий» Владимир Путин посетил интерактивную презентацию площадки «Территория ОНФ» и ознакомился с результатами реализации ряда проектов. Выступая перед участниками «Форума действий», президент напомнил, что «главное предназначение Народного фронта — помогать людям, отстаивать правду и справедливость, защищать наших людей».
«Не случайно, сейчас я тоже только об этом вспоминал, сама идея Народного фронта родилась в Волгограде, в городе, который во время Великой Отечественной войны насмерть стоял за интересы, когда солдаты наши умирали во имя своих семей, во имя нашего будущего. И сегодня, конечно, мы живём в мирных условиях, но вами выбраны очень правильные и нужные направления в защите интересов людей.
Это известные проекты, которыми вы занимаетесь, — это общественный контроль в сфере госзакупок, здравоохранении, образовании, это защита экологии и обустройство территорий, это дороги, то есть инфраструктура.
Главное — эти и другие инициативы приносят ощутимые, конкретные результаты для наших людей. И очень важно, что они достигнуты тысячами неравнодушных, деятельных людей из всех регионов страны. У вас это очень здорово получается. Я вас поздравляю! Вы — молодцы! Спасибо вам большое!», — сказал, в частности, глава государства.