Казань, 20 декабря, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Вопрос добровольности изучения татарского языка в школах республики получил неожиданное судебное «продолжение». Родители нескольких школьников из Ново-Савиновского района Казани обратились в суд с исками к администрациям школ, которые предлагают на выбор всего два родных языка. Таким образом, по мнению истцов, они нарушают конституционные права детей и право на выбор именно родного языка, а не одного из двух предложенных. Информация о поданных в районный суд исках появилась в соцсетях и казанских телеграм-каналах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Читатели телеграм-канала «Неудаща» написали, что через суд родители пытаются восстановить права, которые были нарушены школьным руководством.

«Суть нарушения — это принуждение администрацией школ указывать и определять свою национальную принадлежность в нарушение п. 1 статьи 26 Конституции РФ. Мало того, заставляя родителей выбирать родной язык из предложенных только двух вариантов, это ещё и нарушило п. 2 статьи 19 Конституции РФ, которая запрещает любые формы ограничения прав граждан по признакам национальной, языковой или территориальной принадлежности. Согласно статье 136 УК РФ эти нарушения с использованием своего служебного положения караются лишением свободы до 5 лет», — цитирует письмо своих читателей казанский телеграм-канал, уточняя, что речь идёт о 28 школах.

Эта информация вызывала повышенный интерес родительского сообщества в соцсетях.

Пользователь «Анастасия Секрет» советует «родителям всех районов объединиться»: «Будем вместе подавать в суд, по одиночке тяжелее».

Я уже давно предлагал на таких упрямых и твердолобых директоров школ коллективные заявления в суд писать», — говорит другой родитель.

А Марина В. уточняет:

«Они там, что, вообще страх потеряли?»

Вопрос не риторический. Ведь после прокурорских проверок, проведённых в рамках президентских поручений, в школах Татарии были обнаружены многочисленные факты нарушения права на выбор родного языка, заниженное количество часов русского языка, а также нарушался принцип добровольности изучения второго государственного языка. Кроме того, школьникам, закончившим 9-й класс, навязывали незаконные итоговые тестирования, которые влияли на перевод в 10-й класс и средний балл аттестата.

Вынесенный вердикт после проверки надзорных органов был однозначен — родные и государственные языки в Татарии могут изучаться только на добровольной основе в рамках не основной части учебных планов, а той, что формируется с учётом мнения родителей. 29 ноября 2017 года об этом ещё раз напомнил прокурор РТ Илдус Нафиков, который выступил на сессии Госсовета РТ с соответствующим докладом.

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Воспользовавшись возможностью выбрать родной язык вместо ранее обязательного татарского языка, заявление о замене его на русский язык написали порядка 115 тыс. родителей.

Напомним, в последний раз тема родных и государственных языков республик при их изучении в школах поднималась на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года. Отвечая на вопрос казанской журналистки, глава государства уточнил, что языковой вопрос «направлен только на одно — создать всем детям, где бы они ни проживали на территории Российской Федерации, равные стартовые условия для будущей жизни».

"И если люди будут знать свой национальный язык, о чём я сейчас тоже скажу, считаю это очень важным на самом деле, и будут тогда отставать в языке межнационального общения — в русском языке, а преподавание в ведущих вузах страны ведётся на русском языке, мне кажется, что это было бы плохо по отношению к детям, проживающим в Татарстане. Вот и всё. Но что нужно точно обеспечить — нужно обеспечить людям возможность изучения родного языка, не только татарского, и марийского, и чеченского, и какого угодно, якутского. У нас, слава богу, огромное разнообразие таких языков», — уточнил президент.

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К слову, депутатский корпус в Татарии к вопросу государственных языков планирует вернуться в марте 2018 года. В рабочий план профильного комитета на этот месяц включено расширенное заседание по вопросу «Сохранение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан».