Донецк, 20 декабря, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 41 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики более 200 мин и снарядов, сообщается 20 декабря на сайте ДНР.

Elitefon.ru Обстрел

Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы двадцати населенных пунктов, по которым применялись реактивные системы залпового огня (РСЗО), артиллерия и минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие.

Сообщается, что на Горловском направлении применялись гаубицы калибра 122 мм, РСЗО, минометы калибра 122 мм, выстрелы из БМП/БТР, РПГ/СПГ, а также из крупнокалиберного стрелкового оружия и легкого стрелкового оружия.

На Донецком и Мариупольском направлениях применялись гаубицы калибра 152 мм, минометы, зенитные установки, гранаты РПГ/СПГ, гранаты АГС, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие.

В результате обстрелов в Докучаевсе были повреждены четыре дома.

Напомним, за сутки 19 декабря ВСУ нарушили «режим тишины» в Луганской Народной Республике 13 раз. Огонь велся из 152-мм артустановок, минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате государственного переворота в 2014 году на Украине вспыхнула гражданская война. Новые киевские власти направили против мирных жителей Донбасса националистические батальоны и вооруженную армию.