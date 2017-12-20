Москва, 20 декабря, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Закон, ужесточающий наказание за так называемый телефонный терроризм, Госдума приняла в окончательном, третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря. В Госдуме склонны расценивать звонки о ложных терактах как теракты.

Mimzy Звонок

«Нам нужно предложить правоохранительным органам инструмент для борьбы с этим злом», — отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Вместе с тем, по мнению депутата Госдумы Сергея Иванова (ЛДПР), законом Госдума «бьет по хвостам», и инициатива не приведет к прекращению такой практики, ведь, по данным спецведомств, звонки о «минировании» поступают с территории других стран, в частности, из Сирии.

Максимальное наказание за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте повлечет штраф в размере от 1,5 млн до 2 млн рублей или от 8 до 10 лет лишения свободы — в случае, если эвакуация из-за ложного сообщения о терроризме повлекла за собой гибель людей или иные тяжкие последствия.

Отдельно прописано наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти. Указанное деяние предлагается наказывать штрафом в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от 6 до 8 лет.