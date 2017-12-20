Жириновский: Улюкаев может попасть под амнистию
Москва, 20 декабря, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Осужденный на восемь лет колонии строгого режима экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев может быть освобожден от заключения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Улюкаев у нас осужден, но уже готовится амнистия, и он может под нее попасть», — заявил Жириновский.
Между тем, по его словам, проекты амнистий, которые предлагает фракция ЛДПР, никогда не находят поддержку большинства депутатов.
«А сейчас власть внесет амнистию — пройдет, потому что заискивают. По демографии скорее пособие утвердили, скорее амнистируют всех предпринимателей, дадут двойную индексацию пенсионерам, что-нибудь добавят военным и студентам — это такой вариант государственной коррупции», — отметил Жириновский.
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев ранее был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд приговорил бывшего чиновника к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в 130 млн рублей и запрету занимать любые должности в органах.