Москва, 20 декабря, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Осужденный на восемь лет колонии строгого режима экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев может быть освобожден от заключения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

«Улюкаев у нас осужден, но уже готовится амнистия, и он может под нее попасть», — заявил Жириновский.

Между тем, по его словам, проекты амнистий, которые предлагает фракция ЛДПР, никогда не находят поддержку большинства депутатов.

«А сейчас власть внесет амнистию — пройдет, потому что заискивают. По демографии скорее пособие утвердили, скорее амнистируют всех предпринимателей, дадут двойную индексацию пенсионерам, что-нибудь добавят военным и студентам — это такой вариант государственной коррупции», — отметил Жириновский.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев ранее был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд приговорил бывшего чиновника к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в 130 млн рублей и запрету занимать любые должности в органах.