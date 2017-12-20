Москва, 20 декабря, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает запретить показывать по телевидению фильм «Ирония судьбы», передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Цитата к ф «Ирония судьбы или С легким паром!». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР В бане

«Наконец-то на «Первом канале» не будет фильма «Ирония судьбы», если будет на других — мы на будущий год запретим и на других», — заявил Жириновский.

По мнению депутата Госдумы, этот фильм пропагандирует пьянство.

«Никто и никогда не ходит в баню под Новый год, они все закрыты. И никто не пьет там пиво и водку, это все придумал драматург», — возмущен он.

«Это культ пьянства, а не хорошая и добрая комедия», — заключил Жириновский.

Ранее «Первый канал» впервые за 10 лет не включил в сетку вещания 31 декабря фильм «Ирония судьбы».