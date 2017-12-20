Москва, 20 декабря, 2017, 09:51 — ИА Регнум. 70% жителей России, имеющих право голоса, заявляют, что намерены принять участие («точно приму») в выборах президента 18 марта 2018 года. Чаще об этом говорят пожилые люди, женщины и жители сёл. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то отдать свой голос за Владимира Путина готовы 83,8% граждан РФ.

Рейтинг остальных кандидатов в президенты России сформировался таким образом: за Владимира Жириновского готовы проголосовать 4,1% опрошенных, за Геннадия Зюганова — 3,3%, за Григория Явлинского — 0,8%, за Бориса Титова — 0,7%, за Ксению Собчак — 0,3%.

Собчак поддерживают в основном молодые люди в возрасте 18−24 лет (1,4%),.

Люди среднего возраста (35 — 44 года) скорее готовы отдать свой голос за Жириновского, чем остальные.

Жители Москвы чаще высказываются в поддержку Явлинского и Титова, жители крупных городов (500−950 тыс.) — в поддержку Зюганова.

Опрос проведен 15−17 декабря 2017 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2017 года ЦИК РФ дал старт предвыборной кампании. Подать документы в Центризбирком кандидаты, баллотирующиеся на пост первого лица государства от партий, должны будут до 11 января, кандидаты-самовыдвиженцы — до 7 января.

Напомним, Совет Федерации РФ назначил выборы президента России на 18 марта 2018 года.

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