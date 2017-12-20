Тюменская область, 15 ноября, 2010, 10:19 — ИА Регнум. В Тюменской области проводится доследственная проверка по факту самоубийства 18-летней девушки в городе Тобольске.Об этом 15 ноября сообщили корреспонденту сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ Тюменской области.

Как установлено, 13 ноября студентка педагогического института, находясь в своей квартире, движимая чувством неразделённой любви отправила своему другу SMS-сообщение и выпрыгнула из окна 7 этажа. Девушка скончалась в больнице.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.