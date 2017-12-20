Вашингтон, 20 декабря, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Вашингтон не одобряет возможную блокировку соцсети Тwitter на территории России. Об этом заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

rutwitter.com Твитер

«Безусловно, говоря в целом, мы не поддержали бы правительство, закрывающее американский бизнес», — сказала Сандерс.

Она добавила, что не видит оснований для иного мнения. Вместе с тем Сандерс отметила, что подробности инцидента всё же нужно изучить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскомнадзор предписал Twitter и YouTube заблокировать аккаунты «Открытой России» — организации, зарегистрированной в Великобритании и признанной нежелательной в России. Ведомство предупредило, что невыполнение требования повлечет за собой ограничение доступа к ресурсам на территории РФ.

14 декабря стало известно, что ведомство отложило блокировку и надеется добиться удаления аккаунтов «Открытой России» путём переговоров.

Интернет-ресурс самой организации, openrussia. org, был 11 декабря внесен в реестр запрещённых сайтов. Согласно заключению Генпрокуратуры РФ, деятельность организации Михаила Ходорковского «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства».

В самой «Открытой России» опровергают распространение какой-либо информации с нарушением закона, а действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора расценивают как «политическое давление на свободу слова».