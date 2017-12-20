Москва, 20 декабря, 2017, 08:49 — ИА Регнум. ОАО «РЖД» будет сообщать информацию о пустых вагонах в онлайн-режиме. Соответствующее предписание ФАС направила руководству компании, передает РБК 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«В срок до 1 апреля 2018 года осуществить публичное раскрытие информации (за исключением информации, содержащей гостайну) в режиме реального времени о нахождении порожних полувагонов (доступных для заказа) на ж/д путях общего пользования с указанием оператора подвижного состава и его контактных данных», — сказано в предписании.

Документ был оформлен ФАС по итогам рассмотрения антимонопольного дела в отношении РЖД и ее дочерней компании ФГК. Компании подозревались в нарушении закона о защите конкуренции из-за установки монопольно высокой цены на услуги по предоставлению грузовых вагонов.

Отдельный блок предписания посвящен созданию электронной торговой площадки «Грузовые вагоны». ФАС предлагает РЖД принять участие в стимулировании грузовых операторов, которые будут оказывать услуги на этом портале. Главная железнодорожная компания также примет участие в разработке индекса автоматизированного расчета цен на предоставление вагонов.

В сообщении РБК отмечается, что у экспертов и представителей бизнеса существуют определенные опасения по поводу решения ФАС. Так, по их мнению, нахождение информации о пустых вагонах в открытом доступе даст другим странам возможности для дополнительного мониторинга экономической ситуации в стране. Также, заявляют собеседники, потенциально это может повлиять на конкуренцию между отдельным экспортными компаниями, которые смогут принимать решения, основываясь на информации о динамике резервного парка вагонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря ФАС в соответствии с указом председателя правительства РФ Дмитрия Медведева постановила, что тарифы на грузоперевозки в 2018 году будут проиндексированы на 3,9% вместо действовавшего ранее индекса в 4%.