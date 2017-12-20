Берлин, 20 декабря, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Социальная сеть Facebook злоупотребляет доминирующим положением на рынке и использует персональные данные своих пользователей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Федеральным антимонопольным ведомством Германии.

Facebook.com Сеть

Ведомство провело собственное исследование и пришло к выводу, что данные немецких пользователей собираются компанией «в неограниченном объеме», причем для этого задействуются третьи источники. Как пояснил глава ведомства Андреас Мундт, информация поступает в Facebook за счет связующих звеньев, далее ее собирают и изучают.

Соцсеть получает сведения о посещении пользователем других сайтов. Например, если человек не пользуется кнопкой «мне нравится», но заходит на сторонние страницы, где есть такая функция, пояснил Мундт.

Соцсеть Facebook вызвала подозрение Федерального антимонопольного ведомства в 2016 году, после чего были инициировано расследование о нелегальном сборе данных пользователей. Решение по итогам разбирательства будет вынесено не ранее весны 2018 года.

Сама американская компания, которая также владеет мессенджером WhatsApp и сервисом Instagram для размещения фотографий и видеороликов, отвергает обвинения в злоупотреблении данными клиентов.

19 декабря с претензиями в адрес компании выступила Национальная комиссия по защите данных во Франции (CNIL). Ведомство пригрозило WhatsApp штрафом, если правила передачи данных не будут приведены в соответствие с французским законодательством в отношении данных клиентов.

Французские специалисты уличили WhatsApp в передаче данных о клиентах компании Facebook Inc. для «бизнес-аналитики». Речь идет о таких сведениях, как номер телефона пользователя или его предпочтения в соцсети.