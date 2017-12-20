Луганск, 20 декабря, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Семь раз обстреляли украинские войска Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 19 декабря, сообщает «Луганский информационный центр».

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли населенные пункты Первомайск, Алмазная, Калиново, Донецкий, Голубовское, Санжаровка и Сокольники. При этом украинские силовики использовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие.

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Напомним, ранее в ЛНР сообщили о том, что Украина подтягивает тяжелую технику к линии фронта. Так, в районе населенного пункта Катериновка были обнаружены две артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», а в районе населенного пункты Красный Пахарь были размещены украинские артиллерийские установки 2С3 «Акация».

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Украинские войска ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) вопреки Минским соглашениям. При этом, по словам луганских экспертов, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ часто отказываются фиксировать украинские нападения, заявляя, что обстрелы ведутся с обеих сторон.