Каждый год на «Украинских железных дорогах» воруют $540 млн
Киев, 20 декабря, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Каждый год на «Украинских железных дорогах» (УЖД) крадут 15 млрд гривен ($540 млн), заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 20 декабря «Украинская правда».
Таким образом, министр оценил ежегодные убытки «Украинских железных дорог». Ранее Омелян заявлял, что поезда, которые Россия пустила в обход Украины, не нанесут никакого экономического ущерба УЖД. Отметим, что Россия запустила в обход Украины около 60 пассажирских и 30 грузовых поездов.
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Напомним, министр инфраструктуры также высказывал предположение, что Киев может полностью закрыть железнодорожное и автобусное пассажирское сообщение с Россией. По мнению Омеляна, на экономике Украины никак не отразилось прекращение авиасообщения с Российской Федерацией, а значит, не скажется и закрытие железнодорожного сообщения.
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Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря УЖД запустили новый вагон в составе поезда, курсирующего между Веной и Киевом. Однако в ходе первого же рейса вагон сломался: у него загорелись колодки. После этого вагон отправили в депо и больше не использовали.