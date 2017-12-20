Киев, 20 декабря, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Каждый год на «Украинских железных дорогах» (УЖД) крадут 15 млрд гривен ($540 млн), заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 20 декабря «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Таким образом, министр оценил ежегодные убытки «Украинских железных дорог». Ранее Омелян заявлял, что поезда, которые Россия пустила в обход Украины, не нанесут никакого экономического ущерба УЖД. Отметим, что Россия запустила в обход Украины около 60 пассажирских и 30 грузовых поездов.

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Напомним, министр инфраструктуры также высказывал предположение, что Киев может полностью закрыть железнодорожное и автобусное пассажирское сообщение с Россией. По мнению Омеляна, на экономике Украины никак не отразилось прекращение авиасообщения с Российской Федерацией, а значит, не скажется и закрытие железнодорожного сообщения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря УЖД запустили новый вагон в составе поезда, курсирующего между Веной и Киевом. Однако в ходе первого же рейса вагон сломался: у него загорелись колодки. После этого вагон отправили в депо и больше не использовали.