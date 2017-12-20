Москва, 20 декабря, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Заседание, на котором действующий глава государства Владимир Путин будет выдвинут кандидатом в президенты на выборах 18 марта 2018 года, состоится 26 декабря. Об этом 19 декабря по итогам заседания оргкомитета инициативной группы сообщила журналистам сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофеева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«26 декабря мы проведем собрание на ВДНХ, куда будет приглашено не менее 600 человек — представителей всех территорий. Мы как оргкомитет сегодня начали заниматься подготовкой этой группы», — сообщила Тимофеева.

Сообщается, что в инициативную группу войдут представители различных сфер: врачи, ученые, рабочие, телеведущие, актеры.

Также известно, что в итоговом заседании примут участие сопредседатель профкома завода ГАЗ Артем Баранов, который ранее задал вопрос Путину о его выдвижении, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой и старший летчик российской авиационной группировки в Сирии Алексей Ведящев.

Сообщают, что в состав инициативной группы могут войти телеведущий Дмитрий Губерниев, российские актеры Евгений Миронов и Светлана Ходченкова.

Напомним, 14 декабря Владимир Путин объявил о своем намерении участвовать в выборах президента РФ 2018 года в качестве самовыдвиженца. По закону, в состав инициативной группы такого кандидата должно входить не менее 500 человек.

Итоговое заседание инициативной группы состоится 26 декабря на ВДНХ в павильоне «Моя история».