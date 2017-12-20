Москва, 20 декабря, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Курс самой популярной криптовалюты биткоин упал на 15% после рекордного роста: по состоянию на 7:30 мск, биткоин торгуется по $17,153.4.

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Максимума в $20 089 биткоин достиг 17 декабря. Накануне криптовалюта упала до $16,626.42, потеряв 15% к абсолютному рекорду.

Затем курс немного выровнялся и превысил отметку в $17 тыс. Капитализация биткоина — более $287 млрд.

Отмечается, что это самое низкое падение курса криптовалюты с 10 декабря — момента начала торгов первыми фьючерсами на чикагской бирже Cboe Global Markets.

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Неделю спустя торговлю фьючерсными контрактами на биткоин начала Чикагская торговая биржа. Январские фьючерсы в начале торгов 17 декабря стоили $20 650, однако к утру 18 декабря их цена упала до $18 895.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря бывший соучредитель портала Bitcoin.com и технический директор сайта Эмиль Ольденбург, заявил, что продал все свои биткоины.