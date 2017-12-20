Чита, 20 декабря, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Работа фельдшера в Улётовском районе Забайкальского края менее престижна, чем работа торговца. Такое признание следует из слов главы муниципалитета Сергея Савина. Комментируя ИА «Чита.Ру» сложную ситуацию с оказанием скорой помощи в районе, он, в частности, заявил, что фельдшеры в посёлке Дровяная ушли работать в магазины.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забытая деревня

«Дело даже не в машине — машину с крестом мы найдём. Сегодня в Дровяной есть трое работников с медицинским образованием, с фельдшерским, но они поуходили в магазины работать, ещё куда-то. То есть зарплата медицинских работников их не удовлетворяет», — признался глава.

Министерство здравоохранения Забайкальского края тем временем так и не смогло разъяснить, почему санитарки в центральной районной больнице (ЦРБ) города Борзи получают зарплату на 6−7 тысяч больше, чем медицинские сёстры.

Напомним, дипломированная медсестра и санитарка без образования, работающие в одном отделении центральной районной больницы Борзинского района, получают соответственно 15 и 22 тысячи рублей (ранее такие данные со ссылкой на медика сообщила газета «Борзя-Вести»).

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При этом краевой минздрав уточнил, что система оплаты труда работников государственных учреждений в Забайкалье установлена в соответствии с федеральным, региональным законодательством, приказом министерства и майскими указами президента.

«Заработная плата включает должностные оклады, компенсационные и стимулирующие выплаты. Заработная плата устанавливается трудовым договором. Её размер зависит от квалификации работника, от сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного времени», — поясняется в ответе на запрос.

Такая уравниловка повергла в шок местных медработников. Неудивительно, что многие предпочитают сменить работу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти Забайкалья пока не нашли действенного способа удержать в селах медицинские кадры. Проблема не решается даже на уровне их подготовки.

«Ежегодно 35 процентов абитуриентов набирается по целевому направлению. Однако при этом руководство медицинской академии отмечает недостаточный базовый уровень подготовки поступающих, и, как следствие, наблюдается значительный отсев целевых студентов в процессе обучения», — заявлял ранее министр здравоохранения Забайкалья Сергей Давыдов.

Особенно остро нехватка медицинских кадров ощущается в деревнях. Не хватает педиатров, терапевтов, гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, кардиологов, неврологов.

Потому-то участковую больницу села Батакан Газимуро-Заводского района Забайкалья в этом году отремонтировали и тут же закрыли. Среди главных причин, по которым молодые специалисты расторгают трудовые контракты, называют также низкий социальный уровень развития села, отсутствие благоустроенного жилья, ограниченные возможности для досуга.