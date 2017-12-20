Москва, 20 декабря, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Актер театра и кино Андрей Мягков в интервью журналистам телеканала «360» прокомментировал отказ «Первого канала» от показа 31 декабря культового фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром».

Цитата к/ф «Ирония судьбы или С легким паром!». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР В новый год

«То, что «Иронию судьбы» не будут показывать, я только приветствую, — говорит Мягков. — Потому что надо иметь чувство меры».

По его словам, фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» неплохой, но его «превратили в посмешище».

«Мое мнение: не надо так часто навязывать зрителю зрелище», — отметил артист.

19 декабря в пресс-службе «Первого канала» сообщили, что телеканал впервые за 10 лет не покажет в новогоднем эфире фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

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