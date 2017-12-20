Москва, 20 декабря, 2017, 05:54 — ИА Регнум. Средства банка «Глобэкс» (дочерняя организация банка ВЭБ) похищены хакерами через систему SWIFT, 20 декабря пишет газета «Коммерсантъ».

Christoph Scholz Хакер

Уточняется, что хакерская атака состоялась 15 декабря. По данным издания, средства клиентов не пострадали.

«Атаку удалось остановить лишь частично, было утеряно несколько десятков миллионов рублей. У ВЭБа два дочерних банка — «Связь-банк» и «Глобэкс», — пишет издание.

Подчеркивается, что в России впервые удалась атака на банк с выводом денег за рубеж через SWIFT. Предположительно, к ней причастна хакерская группировка Cobalt.

При этом вне России успешные взломы с использованием SWIFT несколько раз происходили.

В результате кибератаки за рубеж выведено порядка миллиона долларов, со ссылкой на свои источники пишет газета «Ведомости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря «Коммерсантъ» написал, что хакеры похитили деньги из российского банка через SWIFT. Название банка не сообщалось.