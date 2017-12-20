Куньмин, Китай, 20 декабря, 2017, 05:52 — ИА Регнум. Полиция китайской провинции Юньнань изъяла 129 тонн сырья для производства наркотиков в городе Баошань на юго-западе провинции, задержав одного человека, передает 19 декабря агентство «Синьхуа».

U.S. Coast Guard Конфискованные наркотики

Мужчина родом из провинции Фуцзянь, расположенной на востоке страны, привлек внимание полиции в начале декабря 2017 года в результате своей деятельности по транспортировке наркотического сырья за рубеж и участии в производстве наркотиков.

15 декабря подозреваемый был пойман в городе Линьцан, на границе с Мьянмой. При нем были 100 емкостей общим весом 26 тонн, заполненных сырьем для производства наркотиков.

Полиция уничтожила лабораторию по производству запрещенных веществ, конфисковав при этом 103 тонны сырья.

Тем временем, полиция уезда Фэнцин схватила целую наркобанду из пяти подозреваемых, изъяв при задержании 16 килограмм метамфетамина.

Оба случая в настоящим момент расследуются. Также изучается возможная взаимосвязь этих двух эпизодов.

Отметим, что Юньнань является важным фронтом войны с наркотиками и криминалом в Китае, поскольку данная провинция граничит с так называемым «Золотым треугольником» Таиланда, Мьянмы и Лаоса, получившим свою печальную славу за огромные объемы производства и реализации наркотиков.

Напомним, что еще со времен Опиумных войн в Китае особо жесткое отношение к наркотикам, наркоторговле и наркомании. Этим обусловлены и очень жесткие меры борьбы с этим злом. Как сообщало 18 декабря ИА REGNUM, в провинции Гуандун на юге страны на одном из спортивных стадионов к смертной казни были приговорены 10 наркоторговцев. Наказание было приведено в исполнение незамедлительно после оглашения приговора и выведения с заседания.