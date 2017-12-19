Москва, 20 декабря, 2017, 01:39 — ИА Регнум. Систематические провокации со стороны украинских войск отмечались в адрес российских офицеров из личного состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации, сообщил журналистам генерал-лейтенант Сергей Костарев, глава представительства ВС РФ в СЦКК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Комментируя отзыв российских офицеров СЦКК с линии разграничения в Донбассе, вернувшийся вместе с сослуживцами генерал-лейтенант сказал, что условия проживания и перемещения были жесткими. Кроме того, не раз наблюдались случаи провокаций.

«В отношении российских военнослужащих в СЦКК систематически осуществлялись провокации как в ходе пересечения ими пограничных пунктов пропуска в ходе ротации, так и при выполнении задач мониторинга в зоне конфликта», — сообщил Костарев.

Напомним, российский СЦКК создан в сентябре 2014 года. В состав центра входили 75 представителей РФ и Украины.

В декабре 2017 года Москва решила отозвать своих офицеров по причинам, связанным с политикой Киева. После этого украинские власти сказали, что последуют примеру России и отзовут своих офицеров.

18 декабря попытка вывода российских представителей из зоны работы СЦКК не удалась по вине украинской стороны. При этом Киев обвинил в задержке Донбасс.

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19 декабря в ЛНР сообщили, что создадут собственное представительство при СЦКК. Это будет сделано в связи с выводом российских наблюдателей. Луганские представители, как это до сих пор делали офицеры ВС РФ, будут наблюдать за нарушениями режима прекращения огня со стороны ВСУ.

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Отметим, что действия российской стороны вызвали негативную реакцию в США. Так, 19 декабря американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер заявил, что огорчен выводом российских офицеров из СЦКК.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 19 декабря стало известно, что все российские офицеры из СЦКК пересекли российско-украинскую границу в пункте пропуска «Нехотеевка» и вернулись в Россию.