Москва, 19 декабря, 2017, 22:18 — ИА Регнум. Законопроект о «беби-боксах» внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с Оксаной Пушкиной и Ириной Родниной, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря. Делается это для «обеспечения новорожденному ребенку своевременной медицинской помощи», отмечают авторы.

Иван Шилов ИА REGNUM Беби-бокс

Предлагается создание специализированных мест для анонимного оставления ребенка именно в медицинских организациях, имеющих в своей структуре отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

«Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации, имеют право создавать специализированные места для анонимного оставления новорожденного ребенка, оборудованные в структурных подразделениях медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, оказывающих реанимационные мероприятия для новорожденных (далее специализированные места для анонимного оставления ребенка). Новорожденным считается ребенок с момента рождения до достижения им возраста четырех недель», — прописано в законопроекте.

В этой связи предлагается органам исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья утвердить требования к порядку организации и эксплуатации мест для анонимного оставления ребенка, оборудованные в медицинских организациях.

Начиная с 2011 г. «беби-боксы» действуют в 16 регионах, напоминают авторы.

Несмотря на то, что механизм добровольного отказа от родительских прав законодательно урегулирован (в том числе сразу после рождения ребенка путем подписания матерью добровольного отказа), некоторые матери, не желающие по каким-либо причинам проходить через процедуру официального отказа, оставляют своих новорожденных детей в опасных для их жизни и здоровья местах, а нередко и убивают их, обеспокоены парламентарии.

«Ежемесячно в российскую прессу попадают сообщения об инфантициде, но это лишь те преступления, которые оказались раскрытыми. По данным Следственного комитета РФ, количество совершенных преступлений (по статье 106 УК РФ), по которым уголовные дела были направлены в суд, составило: за 2014 г. — 51, 2015 г. — 55, 2016 г. — 50», — приводят они данные.

Усилия государства и общества должны быть направлены на сохранение семьи всеми возможными способами, на оказание поддержки родителям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, отмечают парламентарии.

«Вместе с тем следует учесть, что отказываются именно от нежеланного ребенка, в связи с чем возникает вопрос, насколько последнему в условиях безнадзорности безопасно проживать в такой семье, где его не любят, не воспитывают, либо проявляют в отношении него насилие. У здоровых младенцев есть большие шансы быть усыновленными и в дальнейшем воспитываться в благополучной семье», — указали депутаты.