Москва, 19 декабря, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации, заявила, что пришла в политику «всерьёз и надолго». Об этом она заявила сегодня, в интервью ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Крым

По словам телеведущей, после выборов президента Российской Федерации 2018 года, на которых она не планирует победить, она создаст собственную политическую партию. С этой партией она намерена участвовать в следующих думских выборах. После этого можно будет говорить о следующих президентских выборах 2024 года.

«Я пришла в политику всерьез и надолго», — сказала Собчак, отвечая на вопрос о том, что она будет делать после президентских выборов 18 марта 2018 года.

Напомним, Собчак хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России от непарламентской партии бывшего министра экономики России (1992−1993 годы) Андрея Нечаева «Гражданская инициатива». Чтобы выдвинуться, она должна собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку.

Сама Собчак не раз говорила, что её выдвижение может и не состояться, а если и состоится, то победы на выборах ей не видать. Себя она позиционирует как «кандидат против всех».