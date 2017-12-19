Москва, 19 декабря, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Стоимость проезда в городском пассажирском транспорте Москвы в 2018 году останется прежней — 55 рублей за билет «Единый». Об этом сообщили 19 декабря в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Транспорт

В департаменте добавили, что билет на одну поездку в трамвае, автобусе и троллейбусе (ТАТ) в зоне «Б» будет стоить, как и прежде — 40 рублей.

Проезд, оплаченный через системы PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay и другие, обойдется в 40 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в пресс-службе Мосгортранса сообщили, что оплатить проезд в наземном транспорте Москвы можно будет с помощью бесконтактной банковской карты. При этом стоимость проезда уменьшилась на 15 рублей и составляет 40 рублей.

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Напомним, что в Подмосковье с 1 января 2018 года стоимость проезда в общественном транспорте вырастет на 4%. При оплате банковской картой цена билета составит 32,92 рубля.

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