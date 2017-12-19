Лондон, 19 декабря, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Власти Великобритании вслед за властями США возложили ответственность за масштабную кибератаку с использованием вируса-вымогателя WannaCry на Корейскую Народно-Демократическую Республику. Соответствующее коммюнике распространила сегодня, 19 декабря, пресс-служба министерства иностранных дел Соединённого королевства.

Colin Хакер

Сообщается, что центр кибербезопасности Великобритании считает очень вероятным то, что хакерская группировка Lazarus Group стоит за глобальной кибератакой с использованием вируса WannaCry.

«Неизбирательное использование вируса-вымогателя WannaCry показывает, что Северная Корея использует свои киберпрограммы, чтобы обойти санкции», — заявил заместитель министра иностранных дел Великобритании Тарик Ахмад.

Он также подчеркнул, что британское правительство обязуется сотрудничать со всеми заинтересованными странами в борьбе с разрушительным преступным использованием киберпространства. Любые кибератаки Великобритания осуждает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США также возложили ответственность за глобальную кибератаку с использованием вируса WannaCry на Северную Корею.

Помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт выпустил авторскую статью в электронной версии издания The Wall Street Journal.

В статье сказано, что после тщательного расследования власти США пришли к выводу, что за масштабной атакой вируса WannaCry стоит КНДР.

Напомним, глобальная атака вируса WannaCry была совершена 12 мая на компьютеры в 74 странах мира. Вирус блокировал персональные компьютеры и серверы, а затем требовал перечислить денежные средства за восстановление доступа. При этом якобы зашифрованные данные на самом деле уже были удалены с зараженного компьютера.