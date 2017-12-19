Степанакерт, 19 декабря, 2017, 19:10 — ИА Регнум. МИД Нагорного Карабаха (Республика Арцах) и далее будет прилагать усилия, направленные на продолжение положительных тенденций последних лет по международному признанию этого государства и расширению рамок децентрализованного сотрудничества. Об этом министр иностранных дел Нагорного Карабаха Масис Маилян рассказал в интервью армянской газете «Аравот».

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

В опубликованной в середине октября программе президента Нагорного Карабаха (Республика Арцах) Бако Саакяна на 2017−2020 годы указаны приоритетные направления внешней политики Арцаха, сообщил Маилян. Позиция Степанакерта остается неизменной — азербайджано-карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно мирным путем на основе факта реализованного народом Арцаха права на самоопределение. Главнейшим залогом достижения прогресса в переговорном процессе является восстановление трехсторонних переговоров с прямым и полноценным участием Республики во всех этапах.

«После апрельской агрессии Азербайджана против Арцаха первоочередной задачей является обеспечение стабильности и предсказуемости в зоне конфликта и, прежде всего, на передовой линии, — подчеркнул глава карабахской дипломатии. — В этой связи усилия в первую очередь должны быть направлены на реализацию достигнутых договоренностей в рамках встреч в Вене и Санкт-Петербурге о применении механизма расследования инцидентов, увеличении штата сотрудников офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ и повышении его мониторинговых возможностей. Помимо прикладного значения, выполнение данных договоренностей придаст уверенность в том, что и будущие соглашения не останутся на бумаге. Более того, это не только создаст конструктивную атмосферу для ведения переговоров, но и продемонстрирует наличие у азербайджанского руководства искренней заинтересованности в достижении мирного и окончательного урегулирования конфликта. К сожалению, до сих пор мы этого не видим».

На всем протяжении переговорного процесса Баку целенаправленно и систематически отказывался от предложений, направленных на обеспечение необратимости мирного процесса, подчеркнул Маилян. Впервые договоренность о проведении расследований инцидентов на линии соприкосновения была достигнута в 2011 году на встрече президентов Армении и Азербайджана в Сочи. В последующие годы Баку последовательно отказывался от предложений по отводу снайперов и размещению датчиков по выявлению нарушителей режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения. Степанакерт выступает за поддержание стабильности в регионе, и поэтому в одностороннем порядке создал современную систему видеонаблюдения и контроля, что позволяет заинтересованным сторонам получать объективную картину с передовой линии. Эта система могла бы стать основой для будущего международного механизма контроля над режимом перемирия и расследования приграничных инцидентов.

Глава МИД Нагорного Карабаха также обратил внимание на подписанное недавно Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, которое, на его взгляд, является основой для более широких контактов между сторонами, повышает роль Армении как регионального игрока и усиливает ее позиции.

«Мы, конечно же, поддерживаем любые инициативы, которые способствуют приумножению мощи Республики Армении, — заявил Маилян. — Что касается отношений между Арцахом и ЕС, то до сих пор вовлечение Европейского союза в Арцах было ограниченным и сводилось исключительно к содействию публичной дипломатии и усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы неоднократно отмечали, что назрела необходимость наладить взаимодействие между ЕС и Арцахом и в первую очередь расширить поддержку ЕС демократическим процессам и преобразованиям, происходящим в нашей республике. В частности, к таким сферам относится развитие институтов гражданского общества и независимых СМИ, сотрудничество с офисом защитника прав человека и содействие в усовершенствовании судебной системы. Еще одним перспективным направлением взаимодействия может стать поддержка в реформировании системы местного самоуправления. Недавно мы заявили в Брюсселе о готовности и открытости Арцаха к такому сотрудничеству безотносительно к всеобъемлющему урегулированию конфликта и ожидаем встречных шагов со стороны ЕС».