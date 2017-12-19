Чебоксары, 19 декабря, 2017, 17:54 — ИА Регнум. В Чувашии произошло очередное крупное ДТП, на этот раз — на железной дороге. Как сообщили ИА REGNUM в МВД по республике, сегодня, 19 декабря, в поезд врезался тягач, в результате два человека ранены. По данным железнодорожников, схода подвижного состава нет, но ожидается задержка двух поездов.

21.мвд.рф ДТП на железной дороге в Чувашии

Авария произошла на переезде возле деревни Нижние Кунаши Цивильского района Горьковской железной дороги.

«Тягач под управлением 46-летнего жителя Челябинской области врезался в тепловоз, перевозивший четыре пассажирских вагона из Чебоксар в Канаш, где эти вагоны должны были присоединиться к поезду, следующему в Санкт-Петербург. По словам водителя фуры, перевозившего трубы с большим диаметром, он видел следующий по путям поезд, но не смог остановиться по техническим причинам. Тепловоз протащил тягач несколько десятков метров, после чего остановился», — говорят в полиции.

По данным правоохранителей, за медицинской помощью обратились двое пассажиров поезда.

21.мвд.рф Авария в Цивильском районе

Искореженный тягач, застрявший после столкновения на путях железнодорожного переезда, смогли убрать с помощью специальной техники. После этого пассажирский поезд, следовавший из города Чебоксар в город Канаш, а оттуда — в Санкт-Петербург, смог продолжить движение.

В Горьковской железной дороге уточняют, что грузовой автомобиль выехал на регулируемый железнодорожный переезд без дежурного работника под запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

«Схода подвижного состава нет. По состоянию на 15:58 мск задержка пассажирского поезда №683 сообщением «Чебоксары — Канаш составляет» около двух часов. Также ожидается задержка поезда №133 «Канаш — Санкт-Петербург», к которому на станции Канаш будут прицеплены четыре беспересадочных вагона сообщением «Чебоксары — Санкт-Петербург», следующих в составе поезда №683 «Чебоксары — Канаш», — говорят в ГЖД.

Напомним, что ранее крупная авария с участием транспорта из Чувашии произошла в Нижегородской области. Рейсовый автобус столкнулся с фурой, в результате 25 человек ранены, ещё двое погибли. Ранее в Чувашии осле череды аварий с пассажирским транспортом в Чувашии организовали проверку пассажирских перевозок.

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