Москва, 19 декабря, 2017, 17:19 — ИА Регнум. «Первый канал» впервые за десять лет не покажет в новогодним эфире фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», сообщили 19 декабря в пресс-службе телеканала.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Встреча

Как отмечается, «Ирония судьбы» является частью пакета «Мосфильма», который делится и ротируется между каналами.

«В этом году у «Первого канала» появились права на фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница», которые в прошлом году были на втором канале», — пояснили в пресс-службе.

Обе комедии Леонида Гайдая будут показаны в эфире «Первого канала» 31 декабря.

В свою очередь, «Иронию судьбы» телезрители смогут увидеть 31 декабря в эфире телеканала «Россия 1», к которому перешли права на показ в соответствии с ротацией.

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