Мадрид, 19 декабря, 2017, 17:28 — ИА Регнум. Государственная прокуратура Испании потребовала через суд отклонить апелляцию Ориола Жункераса, бывшего заместителя главы Каталонии.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Прокуратура считает, что «сепаратист» должен дожидаться приговора в тюрьме, и не видит оснований для изменения меры пресечения, установленной Верховным судом Испании.

Жункерас и другие каталонские политики, которые ожидают суда по обвинениям в мятеже и коррупции, ранее подали апелляцию на освобождение из-под стражи.

Ожидалось, что к региональным выборам в Каталонии, которые назначены Мадридом на 21 декабря, всех подсудимых «сепаратистов» действительно могут отпустить.

Так, 5 декабря Верховный суд Испании отозвал международный ордер на арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, эмигрировавшего в Бельгию, а также четырех бывших министров регионального правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Каталонии прошел референдум, на котором большинство жителей региона проголосовало за независимость от Испании. 27 октября правительство Пучдемона объявило о независимости региона, после чего Мадрид начал репрессии против политиков и чиновников.

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